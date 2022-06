„Lobe den Herrn, meine Seele“ – Unter diesem Motto stand am Sonntagabend das Geistliche Konzert des Männergesangvereins Eintracht 1878 Stukenbrock in der Versöhnungskirche Schloß Holte.

18 Sänger unter der Leitung von Dirigent Michael Kampmeier versetzten die etwa 40 Gäste für anderthalb Stunden in gesegnete Stimmung. Begleitet wurde der Chor vom Ehepaar Verena Curuti an der Viola und Thomas Curuti am Klavier.