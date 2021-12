Lodernd-intensives Spiel mit dem Feuer

Steinhagen

Blinder als blind ist der Ängstliche und hofft immer das Beste, bis es am Ende zu spät ist. Doch schließlich wird sein Haus ein Raub der Flammen. So kann Gottlieb Biedermann nicht verhindern, dass er Opfer seines feigen und wehrlosen Denkens wird. Zu erleben war das jetzt eindrucksvoll auf der Bühne des Kulturwerks in Steinhagen.

Von Nikolas Müller