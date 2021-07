Logistikzug aus dem Hochstift nach Euskirchen ausgerückt

Paderborn/Höxter/Büren

Der Logistikzug der Feuerwehrbereitschaft Paderborn/Höxter ist am Mittwoch um 6.25 Uhr von der Paderborner Kreisfeuerwehrzentrale in Büren-Ahden ins Hochwassergebiet nach Euskirchen ausgerückt. Die Bezirksregierung Köln hatte die Kräfte aus dem Hochstift am Dienstagabend gegen 18.55 Uhr angefordert.