Lohgerberei: Das Dach ist weg!

Der komplette Dachstuhl des Gebäudeteils, in dem sich die alte Lohgerberei befindet, ist abgehoben. Am Freitag räumen die Bauarbeiter vor allem auf.

Die Arbeiten zur Sanierung haben in dieser Woche so richtig begonnen. „Heute ist hier oben vor allem Aufräumen angesagt“, meint einer der Bauarbeiter, während er genau da im Regen steht, wo eigentlich das Dach sitzt. Viel Schutt habe bereits seinen Weg in eine der grünen Mulden gefunden.