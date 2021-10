Lohgerberei wird eingerüstet

Sanierungsarbeiten am Museum in Enger haben nach einer Verzögerung begonnen

Enger

Nach monatelangen Verzögerungen ist an der Gerberei der Startschuss für die Sanierungsarbeiten gefallen. Ein Bauzaun umgibt den älteren Gebäudeteil, in dem sich einst die Lohgerberei der Familie Sasse befand. Hier haben vor zwei Wochen am rückwärtigen Teil des Gebäudes Arbeiten am Mauerwerk begonnen.

Von Daniela Dembert