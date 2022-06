Löhne: Auto kracht gegen Mauer

Nach Angaben der Polizei war der Löhner am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Löhner Straße in Richtung Brückenstraße unterwegs. Dann wollte er in die Rüscherstraße abbiegen.

Im Einmündungsbereich kam der 18-Jährige jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto gegen eine Mauer. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich ein 16-jähriger Insasse aus Löhne leicht. Der Fahrer sowie drei weitere Löhnerinnen, die sich ebenfalls in dem Mercedes befanden, blieben unverletzt.

An der Mauer wurden mehrere Betonpalisaden beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 5500 Euro. Das Verkehrskommissariat Herford hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Inwieweit ein entgegenkommendes Fahrzeug oder nicht angepasste Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.