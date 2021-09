Löhner dürfen am Rad drehen

Mennighüffer Einkaufsmeile plant Gutschein-Aktion am Oktoberfest-Samstag – Adventsmarkt abgesagt

Löhne-Mennighüffen

Die Leute wieder in die Geschäfte zu holen und ihnen gleichzeitig eine kleine Freude zu machen – das ist das Ziel der Gutschein-Aktion, die sich die Einkaufsmeile Mennighüffen überlegt hat. Beim Löhner Oktoberfest am Samstag, 2. Oktober, können Passanten am Glücksrad Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 1500 Euro gewinnen, die im Aktionszeitraum vom 4. bis zum 9. Oktober bei den Einzelhändlern entlang der Lübbecker Straße eingelöst werden können.

Von Lydia Böhne