Löhner Feuerwehr rückt zu 32 Sturmeinsätzen aus

Eine unruhige Nacht liegt hinter der Löhner Feuerwehr: 32 Mal sind die Einsatzkräfte zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, ausgerückt. Auslöser war laut Dirk Rabeneck, stellvertretender Leiter der Löhner Feuerwehr, in allen Fällen das Sturmtief Zeynep.

„Von Freitag, 17 Uhr, bis Mitternacht hatten wir eine örtliche Einsatzleitung in Löhne eingerichtet, um die Einsätze im Stadtgebiet zu koordinieren“, sagte Dirk Rabeneck am Samstagmorgen im Gespräch mit dieser Zeitung. 25 Einsätze habe es in dem genannten Zeitraum gegeben.