Löschbande ist sehr willkommen

Lübbecker Wehr feiert am Gerätehaus in Blasheim die Gründung ihrer Kinderfeuerwehr

Bringewatt erinnerte sich an die Geschichten seiner Kindheit, an „Grisu den kleinen Drachen“, der nicht Feuer speien kann, aber davon träumt, Feuerwehrmann zu werden. „Der Unterschied zu uns Menschen ist, dass wir nicht so feuergeschützt sind wie kleine Drachen. Deswegen ist es toll, dass ihr schon so früh lernen wollt, wie wir uns vor Feuer schützen können und dass ihr bereit seid, anderen Menschen zu helfen“, sagte er an die Kinder gewandt.