Löschgruppe erhält Schleifkorbtrage

Das Familienunternehmen aus Bad Karlshafen spendete als Dankeschön eine neue Schleifkorbtrage. „Diese kann vor allem zur Rettung aus unwegsamem Gelände eingesetzt werden, wo andere Rettungsmittel – wie beispielsweise die übliche Krankentrage – ungeeignet sind“, berichtet Marius Ulrich (Löschgruppenführer aus der Ortschaft Herstelle).

Die Geschäftsführung von „Krebs & Riedel“ bedankte sich außerdem bei ihren Mitarbeitern Rüdiger Noll und Andreas Frewer, die die Ausbildung organisiert und durchgeführt haben. „Zusätzlich bedanken wir uns bei allen Mitarbeitern, die an der Schulung teilgenommen und sich weitergebildet haben“, so ein Sprecher.

Im Rahmen der symbolischen Übergabe der Schleifkorbtrage dankte Marius Ulrich im Namen der gesamten Löschgruppe dem heimischen Unternehmen für die Spende und lobte „Krebs und Riedel „als vorbildlichen Arbeitgeber“ im Hinblick auf die Freistellung der Arbeitnehmer, die sich ehrenamtlich in einer Feuerwehr engagieren und während der Arbeitszeit an Einsätzen in ihrer Feuerwehr teilnehmen.

Zu den Aufgaben eines Brandschutzhelfers gehört es, im Falle eines Brandes die Erstmaßnahmen einzuleiten. Dies muss nicht zwingend mit der selbstständigen Bekämpfen eines Brandes verbunden sein, sondern schließt ebenfalls die Hilfe und Organisation der Evakuierung des Unternehmens ein.

Ein Brandschutzhelfer evaluiert zusätzlich die Betriebsabläufe im Unternehmen und versucht Verbesserungsmöglichkeiten und potenzielle Gefahrenquellen in Bezug auf den Brandschutz zu identifizieren und zu entschärfen. Brandschutzhelfer-Weiterbildungen vermitteln neben theoretischen Kenntnissen auch praktisches Know-how. Zudem geht es um rechtliche Grundlagen, „abwehrenden Brandschutz“ (wie Brandbekämpfung mit Feuerlöschern) und natürlich die Rettung von Personen.