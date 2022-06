„Löschmeister“ extrem wasserfest

Wenn die Bürger die 112 rufen, kommt die Feuerwehr – und ruft die Feuerwehr zum Fest, sind die Bürger da. Da ist es egal, ob im Gerätehaus oder auswärts gefeiert wird. „Ich habe den Eindruck, als Guido Koch die Halle gebaut hat, hat er schon im Auge gehabt, einmal ein Feuerwehrfest hier zu feiern. Überall, wo man sie braucht, sind Steckdosen vorhanden“, sagt Daniel Kammertöns, Leiter des Löschzugs Stukenbrock. Weil das Gerätehaus in Stukenbrock umgebaut wird, feierte die Mannschaft mit vielen Besuchern auf Guido Kochs Gelände im Gewerbegebiet Augustdorfer Straße.

Feuerwehrfest des Löschzugs Stukenbrock „auswärts“ auf dem Gelände von Guido Koch am Siewekeweg: Gerald Scharfe mit der Strahlrohrdüse zeigt Dion, Lian und Lounis, „wo das Wasser rauskommt“.

Los ging‘s am Samstagabend mit „Feuer & Flamme“. Die Band SUP-X und DJ Breeze heizten mehr als 600 Besuchern ein. „Die Band hat die Leute vom ersten Lied an mitgenommen“, sagt Kammertöns. „Alle Kommentare hatten eine Tendenz: Endlich wieder Feuerwehrfest in Stukenbrock!“