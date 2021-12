Löschzug Boke wächst auf 47 Aktive

Außerdem stand ein Wechsel an der Spitze im Fokus der Jahreshauptversammlung im Pfarrheim: Nach 16 Jahren übergab Peter Schneider das Amt des Vorsitzenden des Fördervereins an Klaus Troja. „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie wichtig Ehrenamt ist“, begrüßte Löschzugführer Bernhard Grothoff die Teilnehmer.

Ein Jahr nach der Neugründung der Löschgruppe übernahm Peter Schneider 2005 den Vorsitz des Fördervereins. „Peter Schneider hat die Neugründung begleitet und einen besonderen Beitrag zu einer Erfolgsgeschichte geleistet. Gerade in der Aufbauphase hat er als echter Teamplayer wertvolle Dienste geleistet. In der 16-jährigen Amtszeit von Peter Schneider wurden mehr als 100.000 Euro für den Löschzug gesammelt und in die Sicherheit der Bürger investiert“, dankte der neue Vorsitzende des Fördervereins, Klaus Troja. Seine Aufgaben als zweiter Vorsitzender übernimmt Frank Brüggemeier. Schriftführer Stefan Schniedermeier und Kassiererin Stefanie Fecke-Poggenpohl wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Sebastian Tanger blickte auf das Einsatzgeschehen des Jahres 2020 zurück. Unter den 73 Einsätzen dürften vor allem der Großbrand der Zimmerei Stamm sowie der in die Lippe gestürzte Lkw in Erinnerung bleiben. Dank einer Reihe von Neuaufnahmen und Zuzügen konnte der Löschzug Boke seine Mitgliederzahl auf inzwischen 47 Aktive deutlich steigern.

Seinen Dank für die hohe Einsatzbereitschaft sprach Bürgermeister Werner Peitz den Mitgliedern des Löschzuges aus. „In Coronazeiten Hilfe am Menschen zu leisten, ist eine echte Herausforderung, der sich die Feuerwehrleute jeden Tag rund um die Uhr stellen. Hier wird mit viel Idealismus, Fachkompetenz und Einsatzfreude zum Wohl der Bürger gearbeitet“, unterstrich Peitz.

„Hut ab vor allen, die sich in diesen schwierigen Zeiten dem Feuerwehrdienst stellen. Die Kameradschaft kann in Coronazeiten so gut wie nicht gepflegt werden. Trotzdem seid ihr da, wenn man euch braucht. Mein Dank gilt auch all jenen, die an der Planung neuer Feuerwehrfahrzeuge mitgewirkt haben“, betonte der Leiter der Feuerwehr, Johannes Grothoff, der Peter Schneider ebenfalls dankte.

Abschließend konnten eine Reihe von Beförderungen ausgesprochen werden: Neuer Hauptbrandmeister ist Sebastian Tanger, zum Oberbrandmeister wurden Hanjo Hering und Daniel Jungmann befördert. Neuer Unterbrandmeister ist Pascal Döhring. Nils Lünstroth erhielt die Schulterstücke eines neuen Hauptfeuerwehrmannes überreicht. Zur Oberfeuerwehrfrau und Oberfeuerwehrmann wurden Marleen Roesen und Tim Jacobtorweihen befördert. Neue Feuerwehrfrau ist Martina Kampmann. Phillip Rose wurden als Feuerwehrmannanwärter übernommen; von der Feuerwehr in Kerpen in der Eifel kam Tim Brunzendorf zur Boker Feuerwehr.