Löschzug Hohenhausen setzt sich durch

Kalletal

Zum letzten Mal in seiner Amtszeit ist der Wettkampf um den Pokal des scheidenden Kalletaler Wehrführers Udo Knaup ausgetragen worden. 50 Feuerwehrleute aus acht Einheiten trafen sich dazu am Samstag bei der Löschgruppe in Bentorf.

Von Reiner Toppmöller