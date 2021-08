Lothar Struck geht und Michael Gorzolka übernimmt

Höxter

Kommandeurswechsel in der General-Weber-Kaserne in Höxter: Am Mittwoch, 25. August, übergibt der Kommandeur des ABC-Abwehrkommandos der Bundeswehr, Oberst Klaus Werner Schiff, das Kommando über das ABC-Abwehrbataillon 7 im Rahmen eines feierlichen Appells in der General-Weber-Kaserne in Höxter von Oberstleutnant Lothar Stuck an Oberstleutnant Michael Gorzolka.