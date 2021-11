Lottogewinn löst sich in Luft auf

80-Jähriger aus Steinheim verliert 500 Euro an Telefonbetrüger

Steinheim

In Steinheim ist am Samstag ein 80-jähriger Mann Opfer von Telefonbetrügern geworden. Dem Senior wurde am Telefon ein Lottogewinn von rund 30.000 Euro versprochen. Durch diesen Telefonbetrug ist dem Mann jedoch ein Schaden von 500 Euro entstanden.