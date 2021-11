„Löwenmama“ macht Wünsche wahr

Höxter

„Ein bisschen Freude schenken, ohne an das Kranksein zu denken. Es ist mein Ziel, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen.“ Die Weihnachts-Aktion der „Löwenmama“ Susanne Saage aus Sommersell läuft in diesen Tagen inzwischen im 20. Jahr. 100 Geschenktische in ganz Deutschland stehen bereit. In 60 Krankenhäusern, Unikliniken und Hospizen werden die Geschenke an die schwerkranken Kinder verteilt.

Von Jürgen Drüke