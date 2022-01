Lübcke-Tatwaffe: Eine Skizze und viele Widersprüche

Aber der Einzige, der außer ihm die Wahrheit kennt, ist E. selbst. Damit dieser in diesem Prozess aussagen könnte, hat die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch beantragt, das Verfahren gegen J. auszusetzen – so lange, bis das Urteil gegen E. rechtskräftig ist.

Seit knapp drei Wochen versucht die 1. große Strafkammer herauszufinden, ob J. den Rossi-Revolver Kaliber .38 Special an E. verkauft hat, mit dem dieser im Juni 2019 den Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke erschoss – J. bestreitet, was E. in seiner ersten Vernehmung aus freien Stücken geschildert haben soll. Auch am dritten Verhandlungstag geht es darum, E.s Glaubwürdigkeit zu prüfen, an der Zweifel bestehen. Zwei ehemalige Arbeitskollegen von E., denen dieser innerhalb mehrerer Jahre illegal Schusswaffen verkauft hatte, kennen deren wahre Herkunft nicht. Elmar J. aus Natzungen? Nie gehört, sagen die Zeugen.

Wenig Neues zur Wahrheitsfindung können auch zwei Beamte des Landeskriminalamtes Hessen im Zeugenstand beitragen: E. will den Revolver 2016 von J. gekauft haben, mit 50 Patronen, für 1100 Euro. E. besaß noch weitere Waffen, über deren Herkunft und Verbleib er gleich bei der ersten Vernehmung eine Skizze angefertigt habe. Ortsangaben darauf sind Belgien, Natzungen, die Schweiz. Unter den abgekürzten Namen taucht auch „E.“ auf, für Elmar. Man habe die Nachfragen zur Skizze hinten an gestellt, sagt einer der Beamten – „wir mussten in der Vernehmung weg zur Tathandlung, weil wir nicht wussten, wie lange wir noch mit Herrn E. weitermachen konnten.“

Dünne Beweislage

Der damalige Leiter der Sonderkommission „Liemecke“ räumt ein, bis zum Verhandlungstag diese Skizze nie gesehen zu haben. Er habe E. in einer späteren Vernehmung lediglich nochmal gefragt, ob er bei seiner Darstellung bezüglich Elmar J. bleibe – und eine Lautäußerung als Zustimmung gewertet. Darüber hinaus habe E. sich zu Elmar J. nicht mehr äußern wollen, in der Befürchtung „dass man ihm ein rechtes Netzwerk anhängt, was aber nicht der Fall sei.“ Weiter sei dann dazu nicht mehr ermittelt worden.

Die Beweislage gegen Elmar J. ist denkbar dünn. E. hatte in seinen Vernehmungen verschiedene Tatversionen geschildert, sein erster Verteidiger soll später der Polizei berichtet haben, E. habe ihn gefragt, ob er um lebenslänglich und Sicherungsverwahrung „herumkommen“ könnte, wenn er die Herkunft der Tatwaffe nenne. Auch soll E. versucht haben, aus rechtsextremen Kreisen Unterstützung für seine Familie zu organisieren und als Gegenleistung angeboten haben, seinen Kumpel Markus H. aus Waffengeschäften herauszuhalten.

Das staatliche Aufklärungsgebot erfordere die Ausschöpfung sämtlicher Erkenntnisquellen, betonte Oberstaatsanwalt Holger Heming von der Generalstaatsanwaltschaft: Und das heiße, Stephan E. müsse in Paderborn zur Tatwaffe befragt werden. Deshalb solle das Landgericht das Verfahren aussetzen, bis das Urteil des Oberlandesgericht Frankfurt gegen E. rechtskräftig ist und E. in Paderborn als Zeuge die Aussage nicht mehr verweigern könne. Die Kammer will darüber bis kommenden Mittwoch entscheiden.