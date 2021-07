Lüchtringen übernimmt Großveranstaltung

Eigentlich hätte es in Beverungen stattfinden sollen, doch die entsprechenden Pläne von Oberst Georg Dressler haben im Offizierskorps keine Mehrheit gefunden (Bericht von Mittwoch). In Lüchtringen dagegen kann man sich durchaus vorstellen, das Fest auszurichten – „wenn es die Corona-Pandemie und die dann herrschenden Rahmenbedingungen zulassen“, sagt Björn List, Vorsitzender der Lüchtringer Bruderschaft. Erste Ideen sehen vor, am Vorabend des 3. Oktober die Jahreshauptversammlung des Vereins im Zelt abzuhalten und anschließend ein Oktoberfest zu feiern. „Sonst ist die ganze Sache nicht kostendeckend“, so List. Er betont aber auch, dass man noch ganz am Anfang der Planungen und Ideenfindung stehe und bei der Konzeption eng mit der Stadt Höxter zusammen arbeiten werde. Auf der Bezirksbruderratssitzung, die am 29. August in Eversen nachgeholt wird, werde sicher ein schlüssiges Konzept vorliegen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar