Lüchtringer gehen auf große Fahrt

Die Dorfgemeinschaft Lüchtringen bietet für alle Bewohner des Ortes am Freitag, 20. August, eine Dampferfahrt auf der Weser an. Der Fischereiverein weist darüber hinaus bereits auf das beliebte Weserschwimmen am Samstag. 28. August, hin.

Tickets für die Dampferfahrt gibt es von diesem Montag an bis Samstag, 14. August, bei Tabak & Co. in Lüchtringen. Nach Angaben der Organisatoren Friedel Höke und Bernd Gröne ist das Kartenkontingent aber begrenzt, so dass es sich lohnen könnte, die Karten möglichst schnell zu besorgen. Eine Abendkasse an Bord soll es nicht mehr geben. „Wir haben den Termin schon in ein paar Whats-App-Gruppen gestellt und bemerkt, dass es durchaus eine große Nachfrage gibt“, sagt Gröne.