Lüchtringer schließen eine Lücke

Ein langgehegter Wunsch vieler Lüchtringer ist in Erfüllung gegangen. Eine letzte Lücke in der Weserpromenade zwischen Brücke und Fährhaus ist geschlossen worden. Etwa eineinhalb Jahre hat es von den ersten Plänen bis zur Freigabe gedauert.

„Hier kann man schon sehen, wie es in Höxter werden wird“, meinte Höxters Baudezernentin während der kleinen Eröffnungsfeier am Freitagnachmittag am Fähranleger mit einem Augenzwinkern. Im Zuge der Landesgartenschau wird ja bekanntermaßen auch die Weserpromenade in der Kreisstadt neu gestaltet.