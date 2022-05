Lücken in der Versorgung Bedürftiger

Schloß Holte-Stukenbrock

Es stehen immer weniger Lebensmittel zur Verfügung, die an Bedürftige in der Stadt verteilt werden können. Daher haben die Warenkörbe in Schloß Holte und in Stukenbrock um Hilfe gebeten. Der Bürgerverein Fortuna sehen-helfen-spenden e.V. hat den Hilferuf gehört und benötigte Lebensmittel im Wert von 750 Euro zur Verfügung gestellt. Natascha Erichlandwehr und Wilhelm Gunkel aus dem Vorstand des Bürgervereins Fortuna haben mit Hilfe der Mitarbeiter von Rewe-Buschkühle die Lebensmittel in Autos gepackt und zu den Ausgabepunkten gefahren.