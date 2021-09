Lücking plant neue Fertigungshalle

Traditionsunternehmen aus Bonenburg will in Zukunft stärker auf Fertigelemente aus Ziegelsteinen setzen

Bonenburg

Die Firma Lücking in Bonenburg (170 Mitarbeiter, 30 Millionen Euro Jahresumsatz) plant, auf dem 20 Hektar großen Firmengelände den Bau einer neuer Werkshalle, in der in Zukunft Fertigelemente aus Ziegelsteinen für Wohnhäuser errichtet werden sollen.