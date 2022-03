Luftakrobatik statt Mathematik

Projektzirkus Casselly unterrichtet an der Grauthoff-Elbracht-Schule in Schloß Holte-Stukenbrock

Ein großes, blau-gelbes Zirkuszelt ersetzt in dieser Woche täglich für zwei Schulstunden die Klassenzimmer, in denen die Grundschüler der Grauthoff-Elbracht-Schule sonst im Unterricht sitzen. Zum dritten Mal nach 2017 und 2013 ist der Projektzirkus Casselly am Standort Elbracht-Schule in Sende zu Gast.

Von Dirk Heidemann