Luftfilter blockieren andere Projekte

Bielefeld

Der Einbau von stationären Luftfiltern zum Corona-Schutz in Schulklassen bindet die Kapazitäten des städtischen Immobilienservicebetriebs (ISB) in einem Umfang, dass für ein Jahr andere Projekte zurückgestellt werden müssen oder nur „mit gebremsten Schaum“ weiterverfolgt werden können. Geplant ist bislang, dass 573 Klassenräume in 18 Bielefelder Grundschulen mit Filtern ausgestattet werden. „Dieser Auftrag hat Priorität, wirkt verzögernd auf viele andere Vorhaben“, bestätigt Reinhold Peter, technischer Betriebsleiter des ISB.

Von Michael Schläger