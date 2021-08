Luftfilter lassen Sicherungen ploppen

Herford

Der geplante Einsatz von Frischluft-Ventilatoren in Herforder Schulklassen wirbelt über die Kreisgrenzen hinaus Staub auf. In den Kommunen nahezu aller Nachbarkreise wird ebenfalls über den richtigen Weg gestritten, den Präsenzunterricht über den Winter zu retten. Die Bauämter stehen dazu untereinander in Dauerkontakt.

Von Stephan Rechlin