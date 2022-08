Luftfilter stoppt Sonnenschutz

Ausgerechnet bei mehr als 30 Grad Celsius klemmt der Sonnenschutz an der Hans-Christian-Andersen-Grundschule in Sennestadt. Grund sind die neuen Luftfilteranlagen, die während der Sommerferien installiert wurden.

Erste Tranche neuer Anlagen wird in diesem Jahr in Bielefelder Schulen installiert, zweite folgt 2023

Um nicht durchs Mauerwerk zu bohren, ersetzte der Immobilienservicebetrieb (ISB) der Stadt jeweils eine Fensterscheibe in den Klassen durch eine Verblendung. Doch die behindert außen die Lamellen des Sonnenschutzes. Weil der zentral gesteuert wird, funktioniert jetzt kein einziger mehr in der Schule. Bis zum Monatsende will der ISB diesen Mangel an der Andersen- und an der Grundschule Buschkamp beheben.