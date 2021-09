Lüftungsaggregate im Fensterrahmen

Enger

Die Stadt Enger wird nicht in mobile Luftfiltergeräte investieren. In einer Art Pilotversuch soll allerdings bei der ohnehin anstehenden Sanierung der Fenster in der Grundschule Belke-Steinbeck eine Luftfilteranlage eingebaut werden. Dies teilte Fachbereichsleiter Jens Stellbrink im Anschluss an den Schulausschuss mit.

Von Ruth Matthes