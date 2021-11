Lüftungsanlagen mit gewissem Risiko

Steinhagen

Gut 15 Millionen Euro an Ausgaben im laufenden Geschäft der Verwaltung, dazu mehr als 2,3 Millionen Euro an Investitionen – der Haushalt des Amtes für Schulen, Jugend, Sport und Kultur ist einer der größte im Steinhagener Gesamthaushalt. Einstimmig haben ihn die Mitglieder des Fachausschusses am Mittwochabend dem Gemeinderat empfohlen. Nicht ohne an der einen oder anderen Stelle noch einmal nachzulegen, obwohl das Defizit des Gesamthaushaltes für 2022 mit 7,9 Millionen Euro enorm ist.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold