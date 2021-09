Lüftungstechnik spaltet Kommunen

Kreis Höxter

120 Räume in fünf Schulen und zwei Kindergärten werden umgebaut – moderne Lüftungsanlagen sorgen dafür, dass die gesamte Raumluft bis zu sechsmal pro Stunde ausgetauscht wird. Die Stadt Steinheim setzt auf die „große Lösung“, investiert an ihren Standorten etwa 2,7 Millionen Euro in moderne Lüftungstechnik. Ein Überblick im Nordkreis:

Von Ralf Brakemeier