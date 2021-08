Lust auf das pralle Leben ohne Pandemie

Werther-Isingdorf

Im Rahmen der Bielefelder offenen Ateliers hat auch der Maler Christoph Stieghorst am vergangenen Wochenende Einblicke in sein rustikales Holzhäuschen gegeben, das er als Studio umgebaut hat. Am Rande der Felder und Wiesen unterhalb der Bielefelder Straße in Werther hieß er hier Kunstinteressierte willkommen.

Von Sandra Homann