„Lütmarsen und Ovenhausen sind stark“

Nach dem Tornado am Freitag, 20. Mai, in Lütmarsen: Das Dach des Sportheims (rechts) ist abgedeckt.

Die Feuerwehr und heimischen Handwerksbetriebe hätten zudem unmittelbar nach dem Tornado und in den Tagen danach große Arbeit geleistet. „Die Hilfsbereitschaft und die Solidarität waren und sind immens“, so Höing weiter. Es habe wie am Schnürchen geklappt. „Hut ab vor allen Helferinnen und Helfern.“ Dieses Kompliment hätten sich die Lütmarser und Ovenhäuser verdient. „Mein Kollege und Ortsausschussvorsitzender Günther Ludwig aus Ovenhausen hat aus seinem Dorf Gleiches berichtet“, sagte Höing.