Lutter-Sanierung geht in die nächste Phase

Erst einmal Maß nehmen – das steht am Anfang von Teil zwei der Lutter-Sanierung. Nachdem zwischen Altstadt und Teutoburger Straße der Kanal des Bachs bereits erneuert wurde, ist in den kommenden Monaten der Abschnitt zwischen Teutoburger Straße und Stauteich an der Reihe.

Am Stauteich stiegen Bauleiter Mehdi Karimi, Andreas Kuhlemann vom städtischen Umweltbetrieb (UWB) und Fachleute der Fachfirma Aarsleff am Dienstag in die Mündung des rund drei Meter breiten und zwei Meter hohen Kanals. In ihren Händen eine Konstruktion aus Holz: ein Modell mit den Konturen des Rohres, das später in den 120 Jahre alten Kanal eingezogen werden soll. Wenn sie mit dem Modell an keiner Stelle stecken bleiben bedeutet das: Das neue Rohr passt wie geplant in das alte hinein, dann bestätigen sich die dreidimensionalen Laser-Scans, die bereits von dem Kanal gemacht wurden, wie Projektleiter Michael Haver vom UWB erklärt.