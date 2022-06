Lutter-Testlauf: „Ja, es fließt!“

Am Donnerstagnachmittag testete das Umweltamt, ob und wie Wasser durch die offene Lutter in der Ravensberger Straße strömt. Zahlreiche Anwohner beobachteten den Versuch – und sie waren begeistert. Von Ende Juli an soll die Lutter dauerhaft in ihrem neuen Bett fließen, mit einem Teil ihrer Gesamtwassermenge.

Foto: Thomas F. Starke