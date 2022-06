LWL-Förderschule am Weserbogen in Bad Oeynhausen verabschiedet 21 junge Erwachsene

Bad Oeynhausen

21 junge Erwachsene der Schule am Weserbogen haben ihren Abschluss in der Tasche. Lehrer, Familien, Therapeuten, Pflegekräfte und Mitschüler waren am Freitag zur Abschlussfeier in der Sporthalle gekommen, um den Erfolg mit den Absolventen zu feiern und sie in ihren neuen Lebensabschnitt zu verabschieden.

Von Lydia Böhne