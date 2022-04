Lydia Dabringhausen führt SPD

Lydia Dabringhausen ist neue Vorsitzende des SPD-Stadtverbands Höxter. Sie ist während Stadtverbandsdelegiertenkonferenz in dieses Spitzenamt gewählt worden.

Auf der Tagesordnung der Konferenz standen Vorstandswahlen, bei denen der bisherige Vorsitzende Hans- Josef Held nicht mehr kandidierte. In seinem Vorstandsbericht ging der Sozialdemokrat noch einmal auf die Arbeit der vergangenen drei Jahre ein. Er sprach auch das Wahlergebnis bei der Kommunalwahl im September 2020 an. „Das darf sich so nicht wiederholen“, sagte Held.

Mit Stolz hob er die Stichwahl hervor, aus der der von der SPD unterstützte Bürgermeisterkandidat Daniel Hartmann als Sieger hervorging.

Der neue Vorstand des SPD-Stadtverbandes setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende: Lydia Dabringhausen, stellvertretende Vorsitzende: Raphael Mense und Werner Böhler, Schriftführer und Pressewart: Dietmar Kanand, Kassierer: Günter Fricke, stellvertretender Kassierer: Godehard Christoph. Beisitzer sind Michael Schakowski, Dion Gundlach, Regina Seifert, Irmtraud Schmitz und Hans- Günter Ridder. Als Revisoren wurden Wilfried Neßlinger und Hans-Josef Held gewählt.

„Ich bedanke mich bei Hans-Josef Held für seine bisherige Arbeit und kann versprechen, dass wir auch in Zukunft als Stadtverband mit der Fraktion und den Ortsvereinen zusammen arbeiten werden, um die Politik der SPD transparent darzustellen und weiter zu entwickeln“, betonte die neue Stadtverbandsvorsitzende Lydia Dabringhausen in ihrem Schlusswort.