„Machen Sie Menschen Lust auf Handwerk“

Mit 170 Gästen hat die Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. In der Ackerscheune des Klosters Marienmünster gab es nach einem offiziellen Teil Reden, Ehrungen und mehrere Talkrunden. Danach rundete am Samstag ein „Come together“ den Festtag ab. „Wir freuen uns, dass wir in dieser Form in der Pandemie feiern dürfen“, sagte Kreishandwerksmeister Martin Knorrenschild.

Hauptredner war Hans-Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Der Kölner ist ein Mann klarer Worte und sprach den Handwerkern oft aus der Seele, als er neben besten Wünschen für die gute Arbeit der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg auch ein paar aktuelle Wahrheiten übermittelte. Wollseifer forderte mit Blick auf die neue Bundesregierung Ausgabendisziplin und „dass die Belastungen nicht am Ende immer beim Mittelstand hängen bleiben“. Man müsse in Einklang bringen, was unsere Betriebe leisten können und was wir uns als Land noch leisten können. Die Abgabenquote von 40 Prozent dürfe nicht überschritten werden.

Mit Blick auf Corona sagte der Handwerkspräsident, dass nach eineinhalb Jahren im Krisenmodus noch längst nicht alle Firmen eine echte Perspektive wiedergefunden hätten. „Nicht alle sind über den Berg.“ Wollseifer geißelte, dass die Tendenz, auch jedes Detail staatlich regeln zu wollen, überhand nehme. Das sei gerade in der Corona-Krise zu besichtigen gewesen. Bei Testpflicht und Homeoffice-Vorgaben seien die Betriebe doch oft schon weiter und kreativer gewesen als staatliche Stellen. „Fesseln weg und die Wirtschaft wachsen lassen“, forderte der Kölner. Ganz schlimm seien die wachsenden Dokumentationspflichten: Manche Chefs sind zu lange im Büro anstatt beim Kunden oder auf der Baustelle. Wollseifer, selbst Maler und Lackierer, wies mit Blick auf die Krise bei der Materialbeschaffung in der Baubranche darauf hin, dass es sich bei den gewaltig gestiegenen Preisen oft gar nicht lohne, einen Auftrag anzunehmen.

Mit Blick auf die KH Höxter-Warburg und die 13 Innungen lobte er, dass es mehr Handwerkerinnen als früher gebe. „Machen Sie den Menschen Lust auf Handwerk. Es gibt doch noch viele freie Lehrstellen“, so der Handwerkspräsident.

Berufseinstiegsberater Peter Rech ergänzte die Aussage mit Zahlen: Im Kreis Höxter gebe es 2021 237 eingetragene Lehrverträge, einer mehr als 2020. Die Firmen hofften, dass noch reichlich dazu kämen. Dachdecker Jörg Rauscher unterstrich die dauerhafte Beschäftigung, die ein Job im Handwerk biete. Zudem müsse das Handwerk sich die Fachkräfte selbst ausbilden: „Die kommen nicht einfach aus dem Ausland“.

Landrat Michael Stickeln erklärte in seiner Rede: „Wenn eine Organisation ihr 100-jähriges Bestehen feiern kann, dann muss sie viel richtig gemacht haben. Sie muss eine Idee haben, die auch nach Jahren noch Mitglieder motiviert. Sie sollte Generationen nicht nur überdauern, sondern sie vor allem auch verbinden. Und sie muss einen Mehrwert leisten. All das schafft unsere Kreishandwerkerschaft.“

Und weiter sagte er: „Eine wesentliche Zutat des Erfolgsrezepts ist eine Eigenschaft, die sicher alle Handwerkerinnen und Handwerker teilen: Pragmatismus. Praktisch und lösungsorientiert zu handeln, war und ist oberster Grundsatz unserer Kreishandwerkerschaft. Sie erkennt die Sorgen und Herausforderungen der Handwerksbetriebe vor Ort und gibt ganz konkrete Lösungsansätze. Und an Herausforderungen mangelt es derzeit wahrlich nicht, denken wir nur an die Beschränkungen der Corona-Pandemie oder die schwierige Situation auf dem Holz- und Baumaterialien-Markt. Diesen Pragmatismus zeigt die Kreishandwerkerschaft auch bei der wichtigen Aufgabe der Nachwuchssicherung. Gemeinsam mit der Kommunalen Koordinierungsstelle für den Übergang von der Schule in den Beruf haben wir erfolgreiche Informationsangebote für Schülerinnen und Schüler geschaffen.“ Das herausragendste Beispiel für die pragmatische Leistungsfähigkeit der Kreishandwerkerschaft sei jedoch das gemeinsame Bildungszentrum am Berufskolleg Kreis Höxter in Brakel. „Insgesamt werden hier rund 20 Millionen Euro in die Zukunft unseres Kulturlandes investiert.“

Stolz auf den Nachwuchs

Die Betriebe der 13 Innungen der Kreishandwerkerschaft sind stolz auf die Leistungen des Handwerksnachwuchses. Für besonders gute Noten sind folgende Gesellinnen und Gesellen während der Jubiläumsfeier durch Andreas Gogrewe, Friedrich Weiffen und Alfred Gemmeke ausgezeichnet worden. Es gab Sachgeschenke für die Top 3 und Urkunden.

Die drei besten Absolventen: Tischlerin Judith Caspar (Paderborn) ausgebildet im Betrieb Josef Fuhrmann in Marienmünster; Maler und Lackiererin Nina Versen aus Steinheim (Betrieb Heinrich Stute, Steinheim) und Zimmerer Torben Reinen aus Bad Driburg (Betrieb Walter Auge, Bad Driburg).

Für gute Leistungen wurden geehrte (Noten 1 und 2): Dachdecker: Felix Emmel aus Bad Karlshafen (Betrieb Sebastian Menne, Warburg). Elektroniker: Syed Ibne Amin aus Höxter (Betrieb Peter Seelig, Bergheim); Pascal Behr aus Borgentreich (Elektro Potthast, Höxter); Marlon Helling aus Warburg (Elektro Schäfers, Warburg); Tim Klahold aus Nieheim (Potthast & Sagel, Marienmünster); Niklas Krömeke aus Hembsen (Beckhoff, Bad Driburg); Johann Schabedoth aus Borgholz (Elektro Schäfers, Warburg); Alexander Schinle aus Steinheim (Johannes Kleine, Steinheim); Alexander Wollenberger aus Höxter (Unternehmen LNL Höxter).

Metallbauer Kevin Breker aus Steinheim (Spier Steinheim); Anlagenmechaniker Nick Hempel (Kleinschmidt Beverungen); Tech. Systemplanerin Kesja Toschinski aus Nieheim (Gebr. Becker, Höxter); Zimmerer: Nils Volksmann aus Steinheim (Andreas Robrecht, Höxter); Christoph Zielsdorf aus Bad Driburg (Joh. Büse, Brakel)