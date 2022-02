Mädchen (13) verletzt: Polizei sucht braunes Auto und Zeugen

Das Mädchen überquerte am Montag gegen 7.40 Uhr den Fußgängerüberweg an der Nikolausstraße in Richtung Marktplatz. Ihren Angaben zufolge, so die Polizei, zeigte die Fußgängerampel Grün für Fußgänger. Als sich die 13-Jährige auf dem Überweg befand, fuhr ihr ein braunes, größeres Auto über einen Fuß. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt. Der Pkw fuhr – ohne anzuhalten – weiter in Richtung Bruchstraße. Die 13-Jährige wurde nach dem Unfall ärztlich versorgt.

Zum Zeitpunkt des Unfalls sollen sich ein bislang unbekannter Mann mit silberner Jacke und eine Frau mit einer rötlichen Jacke am Unfallort aufgehalten haben. Diese Zeugen und weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.