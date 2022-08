Mädchen üben Selbstbehauptung

Neue Kurse werden in Borchen ab Anfang September angeboten

Borchen

Die Borchener Gleichstellungsbeauftragte Christina Müller hat in den Sommerferien am Mallinckrodthof in Borchen zwei Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für Mädchen angeboten. Leiterin der Kurse war Wendo-Trainerin Britta Limberg.