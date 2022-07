Magdeburg und Kiel starten die Saison

Die Handball-Bundesliga der Männer hat den Spielplan für die kommende Saison bekanntgegeben. Demnach eröffnen Meister SC Magdeburg und Pokalsieger THW Kiel im Rahmen des Super Cups in Düsseldorf die Saison am 31. August offiziell.

Nur einen Tag später stehen vier Begegnungen des 1. Spieltages auf dem Programm, unter anderem das Nordderby zwischen dem HSV Hamburg und der SG Flensburg-Handewitt, der TBV Lemgo empfängt Rückkehrer VfL Gummersbach. GWD Minden startet ebenfalls mit einem Heimspiel – gegen den Bergischen HC am 4. September.

Magdeburg beginnt am 4. September mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen und reist am folgenden Spieltag nach Gummersbach. Kiel empfängt zum Auftakt am 4. September den TVB Stuttgart, die Füchse Berlin spielen gegen Frisch Auf Göppingen. Die Rhein-Neckar Löwen beginnen am 3. September mit einem Heimspiel gegen die MT Melsungen.

Zum ersten direkten Ligaduell zwischen Magdeburg und Vizemeister Kiel kommt es am 13. Spieltag in Magdeburg. Das Spitzenspiel am 19. November wird auch live in der ARD zu sehen sein. Das traditionsreiche und prestigeträchtige Nordderby zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel wurde für den Hinrundenabschluss am 17. Spieltag terminiert. Der letzte Saisonspieltag ist für den 11. Juni 2023 vorgesehen.

Die Handball-Fans können alle Partien im Bezahlsender Sky verfolgen. Bis zu zwölf Partien sollen zudem im Free-TV bei ARD und den Dritten Programmen zu sehen sein.

Die ersten Spielansetzungen der OWL-Klubs

Lemgo - Gummersbach

1.9./19.05

Minden - Bergischer HC

4.9./16.05

Flensburg - Minden

7.9./19.05

Göppingen - Lemgo

7.9./19.05

Lemgo - Melsungen

10.9./20.30

Hamburg - Minden

11.9./16.05

Bergischer HC - Lemgo

15.9./19.05

Minden - Kiel

18.9./16.05

Magdeburg - Minden

25.9./16.05

Lemgo - Leipzig

25.9./16.05

Stuttgart - Lemgo

29.9./19.05

Minden - Hannover

29.9./19.05

RN Löwen - Minden

6.10./19.05

Lemgo - Flensburg

9.10./16.05