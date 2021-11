Magie der Weihnacht in der Manege

Paderborn

Er ist der Vater aller Weihnachtsmuffel: Ebenezer Scrooge aus der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens „A Christmas Carol“. Eigentlich sollte der hartherzige Geizhals bereits im vergangenen Jahr in Paderborn die „Magie der Weihnacht“ kennen lernen. Doch dann kam Corona und machte der Premiere des „Paderborner Weihnachtszirkus“ einen Strich durch die Rechnung. In weniger als fünf Wochen folgt der zweite Versuch und die Organisatoren sind trotz der vierten Welle optimistisch, Tausende Besucher in Weihnachtsstimmung versetzen zu können.

Von Jörn Hannemann