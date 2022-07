Magische Ferienfreizeit in der Wewelsburg

Gestalten in schwarzen Umhängen huschen durch die Gänge, in den Räumen liegen Federn, Töpfe, Krüge und Zauberstäbe auf den Tischen und Fußböden. Mystik und Magie scheinen in der Wewelsburger Jugendherberge Einzug gehalten zu haben. Harry Potter lässt grüßen.

48 Kinder und Jugendliche tauchten in die Welt von Harry Potter ein

Eine Woche lang hatten 48 junge Zauberer und Hexen die Wewelsburg fest in ihrem Griff. Auf Einladung des Vereins „Zukunft der Zauberei“ waren Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren gekommen, um die Welt des Harry Potter kennenzulernen.

„Wir möchten mit dieser Ferienfreizeit den Kindern ein erlebnispädagogisches Angebot unterbreiten. Dabei handelt es sich um Rollenspiel- und Kostümfreizeiten, bei denen die Kinder und Jugendlichen in die Welt des berühmten Zauberlehrlings Harry Potter eintauchen und eine magische Zeit auf dem Zauberschloss für Hexen und Zauberer verbringen können“, klärt Jonas Remmert auf. Der Lehrer für Deutsch und Latein ist nicht nur der Vereinsvorsitzende, er war auch der Initiator des 2017 gegründeten Vereins.

Vincenz aus Bad Lippspringe sowie Frida und Luna aus Paderborn haben alle „Harry-Potter“-Romane gelesen. Foto: Johannes Büttner

Ehrenamtlich führen Remmert und sein Team in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal diese außergewöhnliche Ferienfreizeit auf der Wewelsburg durch. „Das Interesse ist jedes Mal groß. Wenn die Anmeldungsphase im Herbst anläuft, sind wir schon bald ausgebucht“, sagte Remmert. Die Teilnehmer kommen zwar schwerpunktmäßig aus dem heimischen Raum, aber rund ein Viertel reist aus dem gesamten Bundesgebiet an. Viele der Teilnehmer sind von Anfang an dabei. Fast alle sind Harry-Potter-Fans, viele von ihnen bringen die dazu passende Kleidung mit.

Da die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei der Hauptschauplatz der Romane ist, war es für Jonas Remmert und sein Team klar, dass man für die Ferienfreizeit auch ein passendes Ambiente braucht. „Die Burg ist dafür ideal“, sagte Remmert. Hier gebe es auch einen „Quidditch“, wie ein Sportplatz in der Welt des Harry Potter genannt wird.

Pflege magischer Geschöpfe

Zwar reiten auf dem Wewelsburger Quidditch keine Hexen auf Besen durch die Lüfte, aber die Ballspiele, die zumeist als Mannschaftsspiele durchgeführt werden, haben schon mit Magie zu tun. „Einfach alles super hier“, lobt Remmert die Jugendherberge. Die jungen Hexen und Zauberer werden in verschiedene Disziplinen und die Geschichte der Zauberkunst sowie in die Pflege magischer Geschöpfe eingeweiht. Die 14-Jährige Frida ist zum fünften Mal dabei und schwer begeistert. „Meine Brüder, Schwester und meine Cousins sind alle hier, insgesamt sind wir zu siebt aus unserer Familie“, sagte die Paderbornerin. Die „Häuser“, in denen die Zauberlehrlinge zu je zwölf Personen wohnen, heißen Gryffindor, Huffelpuff, Ravenclub und Slytherin. Der Termin für die nächsten „Zauberferien“ steht mit dem 16. bis 22. Juli 2023 bereits fest. Infos gibt es unter www.zukunftderzauberei.de.