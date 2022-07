Magische und märchenhafte Welt

Oft liegt das Gute ganz nahe. In Schloß Holte-Stukenbrock gibt es zahlreiche interessante Freizeitangebote zur Naherholung. Die Ruhe der Natur genießen, neue Wanderwege erkunden und gleichzeitig die heimische Fauna und Flora besser kennen lernen – um solch einen gelungenen Ausfluge zu erleben, muss man nicht in die Ferne schweifen.

Sommerserie „Urlaub für Daheimgebliebene“: das Romantische Fulbachtal in Schloß Holte-Stukenbrock

Olga und Willy Banmann erholen sich mit ihren Töchtern Emilia (6) und Charlotte (2) bei einem Ausflug am Furlbach.

Das WESTFALEN-BLATT stellt in loser Reihenfolge eine kleine Auswahl an Ausflugszielen vor. Der Furlbach gilt zu Recht als einer der schönsten Sennebäche. Trotz der Abgeschiedenheit ist das Bachtal mit seinen urwaldähnlichen Schluchten und verschlungenen Pfaden kein Geheimtipp mehr. Das Naturschutzgebiet „Romantisches Furlbachtal“ ist inzwischen bei Erholungsuchenden von Nah und Fern beliebt. Weitgehend am Ufer entlang führt ein vom Deutschen Wanderverband zertifizierter Qualitätsrundwanderweg.