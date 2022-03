Mahnung für den Frieden wird enthüllt

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat es sich zur Aufgabe gemacht, unermüdlich an die Gräuel und das sinnlose Sterben im Krieg, an die Zerbrechlichkeit und Kostbarkeit von Frieden und Freiheit zu erinnern.

Dieser Gedenkstein wird am Mittwoch in Borchen enthüllt – 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Weder der Kreis noch der Volksbund Paderborn konnten bei ihren Monate zurückliegenden Planungen zur Enthüllung eines Gedenksteins in Schloß Hamborn für den getöteten US-Offizier Major General Maurice Rose und alle deutschen und amerikanischen Opfer des Zweiten Weltkrieges ahnen, wie brandaktuell ihre steinerne Mahnung für den Frieden sein würde.

Am Mittwoch, 30. März, um 16 Uhr laden Landrat Christoph Rüther und der Vorsitzende des Kreisverbands Paderborn im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Manfred Müller, Landrat a.D., zu einer Gedenkveranstaltung 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges ein.

Generalkonsulin der Vereinigten Staaten und US-Heeresattaché sind dabei

Im Beisein von Pauline Kao, Generalkonsulin der Vereinigten Staaten von Amerika für NRW und Oberst i. G. Walter E. Richter, US-Heeresattaché in der Bundesrepublik Deutschland, werden sie einen Gedenkstein als Erinnerung an die Geschehnisse am 30. März 1945 enthüllen. Die Veranstaltung an der Dörenhagener Straße, Abzweig Schloß Hamborn, ist öffentlich. Für das Rahmenprogramm sorgen die Oberstufenschülerinnen und –schüler der Gesamtschule Paderborn-Elsen und die Buker Husaren. Alle, die teilnehmen möchten, werden gebeten, rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn um 16 Uhr einzutreffen. Da die Veranstaltung im Freien (ohne Sitzgelegenheit) ist, sollte an wetterfeste Kleidung gedacht werden.

Deutscher Soldat erschoss Major General Rose

Vielleicht war ja auch der 30. März 1945 ein sonniger Frühlingstag. Major General Rose war auf einer Erkundungsfahrt zu seinen Truppen, als er auf der Dörenhagener Straße in der Nähe von Schloss Hamborn auf mehrere deutsche Kampfpanzer stieß. Er musste aus seinem Jeep aussteigen und sich einem deutschen Panzerkommandanten ergeben. Als Rose zur Pistole griff, um sie entweder aus dem Holster zu nehmen oder aber mit dem Holster zu entfernen, wurde er von einem deutschen Soldaten erschossen.

Er war ranghöchster Offizier der US-Armee, der während des Zweiten Weltkrieges in Europa ums Leben kam. US-amerikanische Truppen beendeten hier vor Ort das Kriegsgeschehen. Damit verbunden ist auch die Befreiung des hiesigen Konzentrationslagers Niederhagen in Wewelsburg. Am 8. Mai 1945 endete der zweite Weltkrieg offiziell in Europa.