Mahnwache für den Frieden

Zu einer Mahnwache für Frieden und Freiheit in der Ukraine und Europa rufen Bürgermeister Hubert Erichlandwehr, die Vorsitzenden der Ratsfraktionen sowie der Vorsitzende des Jugendparlaments, Henri Lindner, auf. Die Mahnwache ist geplant für Samstag, 5. März, ab 15 Uhr im Bürgerpark zwischen Rathaus und Gymnasium an der Holter Straße.

Die Erklärung haben unterzeichnet: Bürgermeister Hubert Erichlandwehr, Thorsten Baumgart für die FDP-Fraktion,

Lars Pankoke für die CDU-Fraktion, Reinhard Tölke (für die Grünen-Fraktion, Metin Eser für die SPD-Fraktion, Britta Rusch für die CSB-Fraktion und Henri Lindner für das Jugendparlament.

"Der russische Angriff auf die Ukraine erschüttert uns zutiefst. Dieser Bruch des Völkerrechts bringt unermessliches Leid über die Bevölkerung der Ukraine und bedroht zugleich den Frieden in Europa insgesamt. Die Welt ist eine andere geworden. Dieser Krieg muss schnellstens enden und die staatliche Souveränität der Ukraine in Frieden, Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung wieder hergestellt werden. Die westliche Staatengemeinschaft muss dazu einen substanziellen Beitrag leisten – bei der Verteidigung der Ukraine ebenso wie bei der Erreichung einer friedlichen Lösung des Konflikts", lautet der Aufruf.

"Gemeinsam wollen wir unsere enge Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck bringen und rufen zu einer Mahnwache in Schloß Holte-Stukenbrock auf. Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger sind herzlich eingeladen, ihrem dringenden Wunsch nach Frieden und Freiheit in Europa Ausdruck zu verleihen. Seien Sie dabei und bringen Sie gerne eine Botschaft oder ein Licht des Friedens mit. Während der Mahnwache werden Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche ein Friedensgebet sprechen. Zudem wird es kurze Berichte direkt aus erster Hand zur Situation in der Ukraine geben", schreiben die Unterzeichner.

In vielfältiger Form komme es aktuell bereits zu individuellen und organisierten konkreten Hilfeleistungen für die Ukraine – sei es in Form von Sachspenden oder Geldspenden. "Diese wichtige Form der Solidarität ist bewundernswert. Wir begrüßen das sehr und unterstützen sie aus voller Überzeugung."

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie gelten während der Veranstaltung die Maskenpflicht und Abstandsregeln.