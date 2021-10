Mähpraxis sorgt für Verdruss

Herford

An manchen Tagen braucht Wolfgang Rullkötter ein dickes Fell. Dann erhält der SWK-Geschäftsführer Anrufe von verärgerten Bürgern, die fragen, wann endlich die Grünfläche an der Straße gemäht wird, während kurze Zeit später ein Anwohner wissen will, warum die schönen Blumen am Straßenrand vor seinem Haus abgemäht worden sind.

Von Ralf Meistes