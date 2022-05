Maibaum in Maßarbeit aufgestellt

Die Interessengemeinschaft Dorfplatz in Stukenbrock-Senne hat zum neunten Mal einen Maibaum aufgestellt. Alfred Bories (von links), Michael Grün, Franz-Josef Joachim, Konni Austermeier, Karin Klasbrummel, Ludwig Stall und Konrad Pauleickhoff feiern in familiärer Runde.

Im Handumdrehen wurde der Maibaum von einem Kran in die Höhe gezogen. Zug um Zug richtete Kranführer Alfred Bories den Stamm aus und brachte ihn in seine Position, während Konrad Pauleickhoff und Franz-Josef Joachim das untere Ende in das Lock ein rückten. Nach einer kleinen Pause schraubte Trecker-Fahrer Konrad Pauleickhof die neuen Zunftzeichen der beiden vergangenen Jahre an. Nach knapp einer Stunde Arbeit war alles geschafft. Der zehn Meter hohe Maibaum steht nun perfekt in der Senkrechten.