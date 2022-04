Maibaum-Krone ist echte Handarbeit

Familiäres Fest am Sonntag in Stukenbrock: Programm Kinderflohmarkt, Musik und Märchenerzählerin

Schloß Holte-Stukenbrock

„Es freut mich sehr, dass der Maibaum in diesem Jahr wieder als Zeichen der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes aufgestellt wird“, sagt Heinrich Sander, Gründer der Stukenbrocker Ortsgemeinschaft. Noch ein Frühling ohne Maibaumfest kommt für den Verein nach der Corona-Pause nicht in Frage. Am Sonntag, 24. Mai, wird es wieder eine Veranstaltung mit Bewirtung geben.

Von Uschi Mickley