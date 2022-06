Maibaum steht bald in der Partnergemeinde

Eigentlich hätte die langjährige Partnerschaft schon im vergangenen Jahr gefeiert werden sollen. Doch coronabedingt konnte 2021 nur digital gefeiert werden.

Hövelhofs Bürgermeister Michael Berens war sehr erfreut, die Mitglieder des Partnerschaftskomitees und des Gemeinderates mit ihren Familien nun am Samstag in der Sennegemeinde begrüßen zu können. Besonders hieß er seinen Amtskollegen François Guy Trébulle willkommen, der das erste Mal in Hövelhof zu Besuch war. „Endlich können wir uns wieder begegnen, uns in die Augen schauen, uns die Hände reichen, uns in die Arme schließen“, freute er sich.

Nach ihrer Ankunft lernten die Mitglieder des Partnerschaftskomitees die Familien kennen, bei denen sie während ihres Besuchs zu Gast waren. Am Abend trafen sich alle Teilnehmer des Austausches im Schlossgarten, um mit den Bürgern zu feiern.

Jubiläumsfest im Schlossgarten

Der Chor à la Carte brachte die etwa 350 Besucher in Feststimmung. Die Europahymne leitete das Fest ein.

In seiner Rede würdigte Bürgermeister Berens die enge deutsch-französische Freundschaft: „Verrières und Hövelhof – das ist eine Einheit seit nunmehr schon 51 Jahren, eine Freundschaft, die so fest verwachsen ist, dass niemand etwas zwischen uns bringen kann.“

Als Zeichen für die fruchtbare Kraft der Städtepartnerschaft übergab er den Gästen zusammen mit Hövelhofer Handwerkern einen Maibaum, der im Herzen Verrières seinen Platz finden soll.

Bürgermeister Trébulle nahm das Geschenk mit Freude entgegen und überbrachte der Sennegemeinde im Gegenzug ein Abbild einer Skulptur. Zwei Personen, die sich an den Händen halten, sollen künftig als Symbolbild für die deutsch-französische Bindung in Hövelhof stehen. Ein bemalter Dachziegel der Kirche von Verrières schafft eine weitere symbolische Verbindung zur Partnerstadt.

Ein traditioneller Maibaum soll als Zeichen der Verbundenheit künftig im Herzen Verrières stehen. Foto: Ricarda Michels

Der französische Rathauschef betonte die Bedeutung des innereuropäischen Zusammenhalts. Die Freundschaft und Brüderlichkeit sei wichtiger denn je. „Ein Teil unseres Herzens schlägt in Hövelhof und ein Teil Hövelhofs schlägt in Verrières-le-Buisson“, so Trébulle. „Ich bin stolz auf das, was unsere Ältesten aufgebaut haben und fühle mich heute Abend wie ein Hövelhofer.“

Auch die Komiteesvorsitzenden Agnès Caball und Mike Bull bekräftigten das feste Bündnis und überbrachten einander Geschenke. Das deutsche Partnerschaftskomitee hatte ein Foto der Friedenseiche mitgebracht; das französische Komitee überreichte ein Bild mit zwei Ansichten eines Sees. Die beiden Fotografien hat François Lionaz im Abstand von 50 Jahren aufgenommen. Lionaz verbindet eine besondere Geschichte zu dem Hövelhofer Leonard Janus. Beide haben bei dem ersten Austausch zwischen den Partnerstädten teilgenommen und pflegten danach für viele Jahre eine Brieffreundschaft. Nun trafen sie bei dem Jubiläumsfest sichtlich gerührt wieder aufeinander. „Ich habe mich sehr gefreut, dass er sich bei mir gemeldet hat und wir uns wiedergesehen haben“, sagt Janus. In diesem Jahr war Lionaz bei ihm zu Gast – im kommenden Jahr möchte Janus ihn in Verrières besuchen.

Etwa 350 Besucherinnen und Besucher aus Verrières-le-Buisson und Hövelhof feierten im Schlossgarten die deutsch-französische Freundschaft. Foto: Ricarda Michels

Erneuerung der Verbrüderung

Auch für den Pfingstsonntag hatten Partnerschaftskomitee und Gemeindeverwaltung ein buntes Programm zusammengestellt. Der Tag startete mit einem Spaziergang in den Hövelhofer Wald. Dort erfolgten die Einweihung einer Jubiläumstafel zur Partnerschaft an der Friedenseiche und ein Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Partnerschaftskomitees.

Bei einer Ratssitzung im Schützen- und Bürgerhaus besprachen die deutschen und die französischen Ratsmitglieder aktuelle Projekte in den beiden Kommunen. Berens und Trébulle unterzeichneten eine Urkunde zur Erneuerung des Verbrüderungseides. Damit brachten sie den Willen zum Ausdruck, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Gemeinden weiter mit Leben zu füllen und somit zu vertiefen.

Ausstellung eröffnet

Im Anschluss fuhren die Ratsmitglieder mit dem Bus Sehenswürdigkeiten Hövelhofs an. Nach einer Führung durch das Emsinformationszentrum und die Hövelsenner Kapelle kamen sie zum Heimatzentrum Senne. Von dort aus ging es zu Fuß zum Park Verrières, wo beide Bürgermeister die Ausstellung zu 50 Jahren Partnerschaft eröffneten.

Besonders wichtig sei der Verwaltung gewesen, nicht nur an die letzten Jahre, sondern auch an Verrières-le-Buisson zu erinnern. Aus diesem Grund würden Fotos der Partnerstadt ausgestellt, so Berens. „Wenn die Besucherinnen und Besucher durch den Park gehen und die Fotos ansehen, sollen sie für einen Moment die Augen schließen und sich zu ihren französischen Freunden träumen.“ Diese Idee gefiel Bürgermeister Trébulle: „An der Promenade d‘Hövelhof, die wir im letzten Jahr eingeweiht haben, möchten wir ebenfalls Bilder aus Hövelhof aufstellen, sodass die Bürgerinnen und Bürger aus Verrières-le-Buisson sich hierher träumen können.“

Am Pfingstmontag stand noch die Besichtigung des Rathauses und des Ortskerns mit Bürgermeister Berens auf dem Programm, bevor die französischen Gäste „Au revoir“ sagen mussten und sich auf den Heimweg machten.