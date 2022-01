Nach 2020 und 2021 ist es nun das dritte Mal, dass sowohl der Tanz in den Mai als auch der Festumzug abgesagt werden. „Niemand von uns konnte sich ehrlicherweise Ende April 2000 Menschen in einem Festzelt vorstellen oder wollte die Verantwortung für ein solches Event tragen. Die Einlasskontrolle vor dem Zelt wäre vielleicht noch händelbar, aber die dicht gedrängten Menschen an den Straßen während des Umzugs können wir nicht kontrollieren“, so Knollmann weiter.

Eigentlich sollte zusätzlich noch das bereits verschobene 75-jährige Vereinsjubiläum des TuS Tengern aus dem vergangenen Jahr am 29. April gebührend zelebriert werden. „Aber das Jubiläum kann in der geplanten Form nicht stattfinden. Wir werden in den kommenden Wochen versuchen, eine Alternative in den Sommermonaten zu gestalten“, sagte Sven Öpping, Vorsitzender des TuS Tengern.