Maik Dück folgt auf Klaus Dirks

Schloß Holte-Stukenbrock

Generationswechsel im Vorstand des Stadtverbandes der CDU. Nach mehr als zwölf Jahren an der Spitze zieht sich Klaus Dirks (65) zurück, bleibt dem Stadtverband aber als Beisitzer erhalten. Sein Nachfolger ist Maik Dück (27), der auf der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend in der Aula des Gymnasiums mit 54 Ja-Stimmen (bei drei Nein-Stimmen) zum neuen Stadtverbandsvorsitzenden gewählt wurde.

Von Dirk Heidemann